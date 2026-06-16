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Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана: команда пожаловалась на условия

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 13:53
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Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана: команда пожаловалась на условия

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Новой Зеландии, который завершился со счетом 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, после ничьей игроки сборной Ирана рассказали главе ФИФА о проблемах организационного характера, с которыми они столкнулись.

По словам иранской стороны, команда должна была провести ночь в Лос-Анджелесе и утром выполнить восстановительную тренировку. Однако футболистам было приказано немедленно сесть в самолет и вернуться в базовый лагерь в городе Тихуана, Мексика.

Капитан сборной Ирана Мехди Тареми заявил, что сложившаяся ситуация негативно влияет на подготовку игроков:

"Сразу после матча мы должны лететь, утром проводить восстановительную тренировку в Мексике, а затем снова возвращаться в Лос-Анджелес. В таких условиях играть очень сложно. ФИФА должна нам больше помогать".

Тареми также намекнул, что проблемы выходят за рамки только ФИФА:

"Все все понимают. Вы сами знаете, где мы находимся".

По словам футболистов, Инфантино заявил, что понимает их трудности и постарается помочь в решении проблемы. Он также отметил, что сборная Ирана, несмотря на все препятствия, остается сильной и должна продолжать борьбу.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои назвал свою команду коллективом, который сталкивается с наибольшим давлением на турнире. Он также подчеркнул, что часть представителей команды и журналистов не смогли въехать в США из-за визовых проблем.

İdman.Biz
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