День суперзвезд на ЧМ-2026: в бой вступают Месси, Мбаппе и Холанд – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу 2026 года наступает шестой игровой день.

Как передает İdman.Biz, после дня, в котором все четыре матча завершились вничью, турнир получает новые большие сюжеты: стартуют Франция и Аргентина, Норвегия возвращается на мундиаль с Эрлингом Холандом, а Иордания проведет первый матч в истории чемпионатов мира.

Сегодня борьбу начнут команды групп I и J. Во всех четырех встречах есть явные фавориты, но старт турнира уже показал, что разница в статусе далеко не всегда решает исход матча.

Франция — Сенегал (16 июня, 23:00, здесь и далее время по Баку)

Один из центральных матчей дня пройдет в группе I, где Франция начнет турнир встречей с Сенегалом. Для команды Дидье Дешама это попытка вернуться на вершину после финала ЧМ-2022, а для сенегальцев - шанс снова напомнить о самой громкой странице в истории противостояния этих сборных.

Франция и Сенегал уже встречались на чемпионате мира. В 2002 году африканская команда сенсационно победила действующих на тот момент чемпионов мира со счетом 1:0 в матче открытия турнира. Тогда гол Папа Буба Диопа стал одним из символов мундиаля, а французы в итоге не вышли из группы. Нынешний главный тренер Сенегала Пап Тиав в том матче находился в заявке своей сборной.

Дешам перед игрой подчеркнул, что речь не идет о реванше. По его словам, та история осталась в прошлом, а большинство нынешних игроков Франции в 2002 году еще даже не родились. При этом интрига вокруг матча все равно очевидна: Франция подходит к турниру в статусе одного из фаворитов, с Килианом Мбаппе в роли главной звезды, тогда как Сенегал остается одной из самых сильных и физически мощных команд Африки.

Фаворитом выглядит Франция — по глубине состава, опыту больших турниров и индивидуальному классу. Но Сенегал вряд ли будет удобным соперником: команда способна навязать борьбу в центре поля, быстро выходить из обороны и использовать пространство за спинами защитников.

Ирак — Норвегия (17 июня, 02:00)

Второй матч группы I станет встречей двух сборных, которые долго ждали возвращения на чемпионат мира. Ирак сыграет на мундиале впервые с 1986 года, а Норвегия — впервые с 1998-го. Но ожидания от команд разные: иракцы прежде всего попытаются зацепиться за результат, тогда как норвежцы приезжают с самым звездным поколением за многие годы.

Главная фигура матча — Эрлинг Холанд. Форвард Манчестер Сити забил 16 голов в восьми матчах европейской квалификации, и именно через него сборная Норвегии будет строить большую часть атакующей игры. Рядом с ним — Мартин Эдегор, Антонио Нуса и другие футболисты, которые делают команду Столе Сольбаккена гораздо более техничной и гибкой, чем прежние версии норвежской сборной.

Ирак при Грэме Арнольде прошел очень длинный путь к турниру, завершив квалификацию победой над Боливией в межконтинентальном плей-офф. Австралийский специалист уже имеет успешный опыт работы с андердогом на чемпионате мира: в 2022 году он вывел Австралию в плей-офф. Ирак, скорее всего, сделает ставку на компактную оборону, единоборства и быстрые атаки через Аймена Хусейна.

Добавим, что ранее эти сборные на таком уровне не встречались.

Аргентина — Алжир (17 июня, 05:00)

Действующий чемпион мира Аргентина начнет защиту титула матчем против Алжира в группе J. Все внимание будет приковано к Лионелю Месси: ожидается, что встреча станет для него 200-й в составе национальной команды и очередной главой, возможно, последнего чемпионата мира в его карьере.

Аргентина подходит к турниру с костяком команды, выигравшей ЧМ-2022. Лионель Скалони сохранил основу и при этом получил свежие варианты в атаке и полузащите. По последним данным, Хулиан Альварес восстановился после повреждения голеностопа, Эмилиано Мартинес готов играть после травмы пальца, а участие Николаса Тальяфико с первых минут остается под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей.

Алжир нельзя воспринимать только как соперника для разогрева. Команда Владимира Петковича вернулась на чемпионат мира впервые с 2014 года, находится в хорошем игровом тонусе и подходит к старту с серией без поражений. Алжирцы недавно обыграли Нидерланды и Боливию, а федерация перед турниром продлила контракт с Петковичем до 2028 года.

История очных встреч короткая: единственный матч между Аргентиной и Алжиром прошел в 2007 году и завершился победой аргентинцев со счетом 4:3. Тогда два мяча забил Месси. Сейчас фаворитом вновь является Аргентина, но Скалони уже напомнил, что на прошлом чемпионате мира команда начала с поражения от Саудовской Аравии. Поэтому главный вопрос — насколько быстро чемпионы войдут в турнирный ритм.

Австрия - Иордания (17 июня, 08:00)

Завершит шестой игровой день матч группы J между Австрией и Иорданией. Для австрийцев это возвращение на чемпионат мира после 28-летней паузы, для иорданцев — исторический дебют на мундиале.

Австрия подходит к турниру как команда с понятной идеей и сильным тренерским почерком. Ральф Рангник продлил контракт до 2028 года, что сняло вопросы о его будущем перед стартом чемпионата мира. При этом команда потеряла Кристофа Баумгартнера из-за травмы бедра, что является заметным ударом по средней линии.

Рангник отдельно предупредил, что матч с Иорданией не будет прогулкой. На старте турнира азиатские команды уже доставили проблемы европейским соперникам: Южная Корея обыграла Чехию, Австралия победила Турцию, Япония сыграла вничью с Нидерландами, а Катар отобрал очки у Швейцарии. В этом контексте Австрии важно не только владеть преимуществом, но и не раскрыться под контратаки.

Иордания подходит к дебюту без страха. Команда Джамаля Селлами забила 32 мяча в квалификации, а капитан Эхсан Хаддад заявил, что для сборной это не давление, а гордость. Особое внимание будет приковано к Мусе Аль-Тамари — одному из немногих игроков команды, выступающих в Европе.