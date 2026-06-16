16 Июня 2026
RU

"Сабах" сегодня узнает первого соперника в квалификации ЛЧ

Футбол
Новости
16 Июня 2026 09:45
32
"Сабах" сегодня узнает первого соперника в квалификации ЛЧ

Сегодня станет известен соперник футбольного клуба "Сабах" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Начало мероприятия запланировано на 18:00 по бакинскому времени.

В числе потенциальных соперников азербайджанской команды - ирландский "Шемрок Роверс", валлийский "ТНС", исландский "Викингур", североирландский "Ларн", финский "КуПС", казахстанский "Кайрат", молдавский "Петрокуб", эстонская "Флора", гибралтарский "Линкольн", румынская "Университатя" (Крайова), фарерский "Клаксвик", косовская "Дрита", боснийский "Борац" и латвийская "Рига".

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда состоятся 7-8 и 14-15 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сегодня станет известен соперник "Карабаха" по квалификации Лиги Европы
10:33
Футбол

Сегодня станет известен соперник "Карабаха" по квалификации Лиги Европы

Жеребьевка нового сезона турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Лига конференций УЕФА: "Зиря" узнает соперника по квалификации
10:18
Футбол

Лига конференций УЕФА: "Зиря" узнает соперника по квалификации

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка, по итогам которой азербайджанский клуб узнает первого оппонента в новом еврокубковом сезоне
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Тонали
09:30
Футбол

"Тоттенхэм" включился в борьбу за Тонали

Лондонский клуб готов составить конкуренцию главным претендентам на итальянского полузащитника
Обладатель Кубка Чехии исключен из элитного дивизиона
09:15
Мировой футбол

Обладатель Кубка Чехии исключен из элитного дивизиона

"Карвина" наказана за участие в скандале с договорными матчами
Аллегри близок к возвращению в Серию А
07:12
Мировой футбол

Аллегри близок к возвращению в Серию А

Итальянский специалист может возглавить "Наполи" уже на этой неделе

Моуринью хочет видеть хавбека сборной Германии в "Реале"
06:30
Мировой футбол

Моуринью хочет видеть хавбека сборной Германии в "Реале"

Наставник мадридцев заинтересован в трансфере Феликса Нмечи

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов