"Сабах" сегодня узнает первого соперника в квалификации ЛЧ

Сегодня станет известен соперник футбольного клуба "Сабах" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Начало мероприятия запланировано на 18:00 по бакинскому времени.

В числе потенциальных соперников азербайджанской команды - ирландский "Шемрок Роверс", валлийский "ТНС", исландский "Викингур", североирландский "Ларн", финский "КуПС", казахстанский "Кайрат", молдавский "Петрокуб", эстонская "Флора", гибралтарский "Линкольн", румынская "Университатя" (Крайова), фарерский "Клаксвик", косовская "Дрита", боснийский "Борац" и латвийская "Рига".

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда состоятся 7-8 и 14-15 июля.