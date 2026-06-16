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Сегодня станет известен соперник "Карабаха" по квалификации Лиги Европы

Футбол
Новости
16 Июня 2026 10:33
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Сегодня станет известен соперник "Карабаха" по квалификации Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе церемонии, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, станет известен соперник агдамского "Карабаха".

В число потенциальных оппонентов азербайджанского клуба входят словацкая "Жилина", сербская "Войводина", румынская "Университатя" (Клуж), словенский "Алюминий", ирландский "Дерри Сити" и исландский "Вестри".

Начало жеребьевки запланировано на 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда состоятся 9 и 16 июля.

İdman.Biz
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