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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Тонали

Футбол
Новости
16 Июня 2026 09:30
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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Тонали

"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, главный тренер Роберто Де Дзерби рассматривает 26-летнего итальянца как игрока, способного усилить центр поля.

Отмечается, что "Тоттенхэм" готов конкурировать за Тонали с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". В лондонском клубе намерены показать серьезность своих амбиций в рамках нового проекта.

Тонали выступает за "Ньюкасл" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 53 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона "Ньюкасл" занял 12-е место в Премьер-лиге.

İdman.Biz
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