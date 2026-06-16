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ФИФА оправдала VAR-арбитра в скандале с "расистским жестом" на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 15:41
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ФИФА оправдала VAR-арбитра в скандале с "расистским жестом" на ЧМ-2026

ФИФА объявила решение по делу австралийского помощника VAR-арбитра Шона Эванса, которого проверяли из-за жеста, якобы имеющего расистский смысл на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Дисциплинарный комитет главной футбольной организации в ходе расследования не обнаружил доказательств того, что Эванс нарушил правила ФИФА.

Инцидент произошел перед матчем, в котором сборная Германии разгромила сборную Кюрасао со счетом 7:1. Во время телевизионной трансляции, когда показывали судей в комнате VAR, было замечено, что Эванс сделал движение правой рукой, похожее на перевернутый жест "OK".

Сеть Fare, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, заявила, что этот жест напоминает символы, используемые ультраправыми и расистскими группами. Организация потребовала отстранить австралийского арбитра от чемпионата мира.

Сам Шон Эванс заявил, что не делал жест намеренно:

"Я не демонстрировал никакого жеста, чтобы выразить сообщение, принадлежность или убеждение. Единственным объяснением может быть непроизвольное и подсознательное мышечное движение. В тот момент я не осознавал, что делаю это".

Эванс также отметил, что на видео видно, как он несколько раз повторяет похожее движение, держа в руке ручку во время матча.

После рассмотрения всех материалов ФИФА пришла к выводу, что 38-летний арбитр не нарушал дисциплинарный кодекс. Таким образом, Эванс сможет продолжить работу на чемпионате мира.

İdman.Biz
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