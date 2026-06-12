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Главный тренер сборной Южной Кореи: "Мы знали, что способны победить"

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 11:06
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Главный тренер сборной Южной Кореи: "Мы знали, что способны победить"

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Чехии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА, наставник азиатской команды остался доволен не только результатом, но и характером своих футболистов.

"Мы одержали первую победу на этом чемпионате мира, и она далась нам очень непросто. Я доволен итоговым результатом, но еще больше меня радует то, что во втором тайме, уступая в счете, игроки не сдались. Мы знали, что способны победить, поэтому я сказал своим футболистам бороться до финального свистка", - заявил Хон Мен Бо.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Южной Кореи проведет против команды Мексики, которая является одной из стран-хозяек турнира.

İdman.Biz
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