12 Июня 2026
RU

Сборной ДР Конго разрешили въезд в США для участия в ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 05:30
17
Сборной ДР Конго разрешили въезд в США для участия в ЧМ-2026

Сборная ДР Конго получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AFP.

Подготовка команды к турниру оказалась осложнена из-за опасений, связанных с распространением вируса Эбола. Для футболистов и членов тренерского штаба был введен 21-дневный карантин перед вылетом в Соединенные Штаты.

После завершения карантинных мероприятий команда прибыла в Хьюстон, где продолжит подготовку к старту на мировом первенстве.

На чемпионате мира сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии. Первый матч конголезцы проведут 17 июня в Хьюстоне против сборной Португалии. Затем 24 июня команда встретится с Колумбией в мексиканском Сапопане, а 28 июня сыграет с Узбекистаном в Атланте.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ватару Эндо пропустит чемпионат мира из-за травмы
06:20
ЧМ-2026

Ватару Эндо пропустит чемпионат мира из-за травмы

В составе сборной Японии Эндо провел 73 матча во всех турнирах
Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины
01:56
ЧМ-2026

Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины

Сенеси заменит защитника Леонардо Балерди, получившего мышечную травму
Брос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу
01:45
ЧМ-2026

Брос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

Он превзошел достижение немца Отто Рехагеля
Самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии Мексика — ЮАР
01:25
ЧМ-2026

Самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии Мексика — ЮАР

Летом 2025 года в возрасте 16 лет и 265 дней он выиграл со сборной Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира, обыграв ЮАР - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:05
ЧМ-2026

Мексика уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира, обыграв ЮАР - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Ацтека" в Мехико
Болельщику стало плохо около арены перед матчем открытия ЧМ‑2026
00:48
ЧМ-2026

Болельщику стало плохо около арены перед матчем открытия ЧМ‑2026

Врачи оказали мужчине помощь

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.