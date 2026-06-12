Сборной ДР Конго разрешили въезд в США для участия в ЧМ-2026

Сборная ДР Конго получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AFP.

Подготовка команды к турниру оказалась осложнена из-за опасений, связанных с распространением вируса Эбола. Для футболистов и членов тренерского штаба был введен 21-дневный карантин перед вылетом в Соединенные Штаты.

После завершения карантинных мероприятий команда прибыла в Хьюстон, где продолжит подготовку к старту на мировом первенстве.

На чемпионате мира сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии. Первый матч конголезцы проведут 17 июня в Хьюстоне против сборной Португалии. Затем 24 июня команда встретится с Колумбией в мексиканском Сапопане, а 28 июня сыграет с Узбекистаном в Атланте.