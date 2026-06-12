Ватару Эндо пропустит чемпионат мира из-за травмы

Опорный полузащитник "Ливерпуля" и сборной Японии Ватару Эндо не примет участия на чемпионате мира 2026 года по причине травмы. Как передает İdman.Biz, об этом информирует пресс-служба английского клуба на странице в социальной сети X.

Кроме того, 33-летний футболист объявил о завершении карьеры в составе японской национальной команды.

"Держи голову выше, Вата", — написано в сообщении "Ливерпуля".

Травмированного грока заменит Суто Матино из менхенгладбахской "Боруссии".

В составе сборной Японии Ватару Эндо провел 73 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник мерсисайдцев дебютировал за национальную команду в 2015 году.