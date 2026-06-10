Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг рыбы и собственных поваров

Сборная Норвегии по футболу отправится на чемпионат мира 2026 года с внушительным запасом национальных продуктов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на VG, норвежская делегация привезет на турнир около 300 килограммов рыбы, 116 килограммов коричневого сыра и 6000 апельсинов.

Кроме того, в состав делегации войдут известные норвежские шеф-повара. Среди них будет Кристиан Карлссон, работающий со сборной еще с 1990-х годов.

Цель инициативы заключается в том, чтобы футболисты продолжали питаться привычными продуктами во время чемпионата мира. В команде считают, что это помогает сохранять концентрацию, комфорт и работоспособность на протяжении турнира.

Для Норвегии подобная практика не является новой. Ранее национальная команда уже привозила отечественные продукты на крупные международные соревнования, включая Олимпийские игры.