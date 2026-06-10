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Футболисты сборной Нидерландов записали урок произношения своих фамилий - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 11:26
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Футболисты сборной Нидерландов записали урок произношения своих фамилий

Футболисты сборной Нидерландов выступили с необычной инициативой накануне чемпионата мира 2026 года.

Игроки национальной команды подготовили специальное видеообращение, посвященное правильному произношению своих имен и фамилий.

Как сообщает İdman.Biz, нидерландские футболисты отметили, что журналисты, комментаторы и болельщики регулярно допускают ошибки при произношении их фамилий.

В связи с этим игроки самостоятельно записали аудио- и видеоподсказки, в которых продемонстрировали правильное произношение своих имен.

Футболисты подчеркнули, что корректное обращение к спортсменам является проявлением уважения и помогает избежать недоразумений во время международных турниров.

Ожидается, что инициатива поможет сократить количество подобных ошибок во время матчей чемпионата мира 2026 года.

İdman.Biz
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