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Манише: "41-летний Роналду все еще нужен Португалии"

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 10:41
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Манише: "41-летний Роналду все еще нужен Португалии"

Бывший футболист сборной Португалии Манише высказался о перспективах 41-летнего Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

"Считаю, что Роналду должен играть. Пока у него есть желание и амбиции, он будет выступать за сборную. Криштиану - уникальный футболист. Да, его физическая форма уже не та, что была 20 лет назад, но он по-прежнему заставляет соперников концентрировать на нем внимание и тем самым создает свободные зоны для партнеров", - приводит слова Манише португальская пресса.

По мнению бывшего полузащитника, возраст не мешает капитану оставаться важной фигурой для национальной команды.

"Роналду по-прежнему является важным игроком, но выбор состава - это работа тренера", - отметил Манише.

Напомним, что форвард "Аль-Насра" готовится принять участие в шестом чемпионате мира в карьере. Сборная Португалии на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Отметим, что сегодня португальцы проведут товарищеский матч против Нигерии. Встреча начнется в 23:45 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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