Чингиз Гусейнзаде назвал своих фаворитов на чемпионате мира по футболу

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде рассказал, за какие сборные будет переживать на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом функционер заявил журналистам.

По словам Гусейнзаде, его симпатии связаны сразу с двумя европейскими командами.

«Одна из них - Португалия. Я болею за эту команду еще со времен Эйсебио. Вторая - Нидерланды. Слежу за этой сборной со времен Кройффа и до сих пор остаюсь ее болельщиком», - заявил он.

Гусейнзаде также высказался о перспективах сборной Турции на предстоящем мундиале.

«Сборная Турции в 2002 году заняла третье место на чемпионате мира. Это ее величайшее достижение. Считаю, что сейчас у команды есть потенциал приблизиться к уровню того поколения. Думаю, Турция достойно выступит на чемпионате мира и сможет конкурировать с любым соперником», - подчеркнул вице-президент НОК.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.