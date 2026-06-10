США объяснили отказ во въезде арбитру ЧМ-2026 из Сомали

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани прокомментировал ситуацию с отказом во въезде в США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану.

Как сообщает İdman.Biz, ранее одному из ведущих африканских рефери было отказано в выдаче визы для работы на матчах чемпионата мира.

Джулиани отверг предположения о том, что решение связано с критикой президента США Дональд Трамп в адрес Сомали.

"Сама предпосылка этого вопроса неверна. Президент неизменно придерживается одной позиции: мы не допустим въезда в США лиц, представляющих угрозу, ни на чемпионат мира, ни по любому другому поводу", - заявил чиновник во время мероприятия Атлантический совет.

Напомним, Омар Абдулкадир Артан считается одним из сильнейших футбольных арбитров Африки и был включен в число судей, претендовавших на работу на матчах чемпионата мира 2026 года.