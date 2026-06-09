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Несколько братьев могут стать соперниками на ЧМ-2026 - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
9 Июня 2026 15:26
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Несколько братьев могут стать соперниками на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года может подарить редкий футбольный сценарий: родные братья получат шанс сыграть друг против друга в составе разных сборных.

Как сообщает İdman.Biz, в заявках участников турнира есть несколько братских пар, связанных не только семейной историей, но и разным выбором национальных команд.

В их числе Иньяки Уильямс и Нико Уильямс. Оба выступают за испанский "Атлетик", однако Иньяки представляет сборную Ганы, а Нико - национальную команду Испании.

Похожая история у братьев Дуэ. Гела Дуэ включен в состав сборной Кот-д’Ивуара, тогда как Дезире Дуэ выступит за Францию. На клубном уровне Гела представляет "Страсбур", а Дезире является игроком "ПСЖ".

Разные сборные выбрали и братья Суттар. Джон Суттар сыграет за Шотландию, а Гарри Суттар - за Австралию.

В этот список входят также Деррик Люкассен и Брайан Бробби. Люкассен представляет Гану, а Бробби защищает цвета сборной Нидерландов.

Всего на чемпионате мира ожидается участие восьми братских пар. Четыре из них представляют разные национальные команды, что делает возможной их очную встречу уже по ходу турнира.

Таким образом, ЧМ-2026 будет интересен не только спортивной интригой, но и семейными сюжетами, которые могут превратить отдельных игроков из братьев в соперников.

İdman.Biz
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