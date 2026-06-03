Ким Чен Ын встретился с победительницами женской Лиги чемпионов Азии - ФОТО/ВИДЕО

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с футболистками и тренерским штабом женской команды "Нэгохян", выигравшей женскую Лигу чемпионов Азии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, торжественный прием состоялся в Пхеньяне после исторического успеха северокорейского клуба на международной арене.

"Нэгохян" стал первым клубом из КНДР, завоевавшим титул победителя женской Лиги чемпионов Азии. В финальном матче команда обыграла японский клуб "Токио Верди Белеза" со счетом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте забила капитан Ким Кён Ён.

Благодаря победе в турнире северокорейская команда получила путевки на женский Кубок чемпионов ФИФА 2027 года и первый в истории клубный чемпионат мира среди женщин, который пройдет в 2028 году.

Примечательно, что выступление "Нэгохяна" в Южной Корее также стало знаковым событием. Команда стала первой спортивной делегацией КНДР, посетившей соседнюю страну за последние восемь лет.