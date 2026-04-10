Сиясет Аскеров: "Наша цель - выйти в плей-офф чемпионата мира"

Женская сборная Азербайджана по футболу нацелена на выход в плей-офф чемпионата мира 2027.

"Наша цель - выйти в плей-офф чемпионата мира. Мы начали подготовку 7 апреля. Большинство игроков, прибывших в расположение сборной, выступают в зарубежных клубах и регулярно играют в стартовом составе, поэтому находятся в хорошей форме. Есть и те, у кого чемпионат уже завершился, из-за чего подготовка немного отличается, но в целом ситуация нас устраивает", - заявил главный тренер команды Сиясет Аскеров в комментариях Report.

Аскеров подчеркнул, что выездной матч против Андорры будет непростым: "К обеим играм мы готовились серьезно. Первый матч пройдет на выезде, и он будет сложным. Андорра сыграла вничью с лидером группы Венгрией и дома будет стремиться к максимальному результату. Мы изучили сильные и слабые стороны соперника и строим подготовку с учетом этого. В первой игре нацелены на максимальный результат".

Специалист также рассказал о графике подготовки: "До 14 апреля будем тренироваться, считаю, этого времени достаточно. Постараемся использовать его максимально эффективно. Вторая игра состоится 18 апреля. Возможна усталость из-за дороги, так как после первого матча нам предстоит сразу вернуться, чтобы подготовиться к домашней встрече. Восстановление может быть непростым, но мы должны быть готовы к обеим играм на максимальном уровне".

Говоря о соперниках по группе, тренер добавил: "Венгрия в последние два года опустилась в Лигу C, хотя ранее выступала в Лиге A, и по качеству состава остается фаворитом группы. Мы обыграли Северную Македонию дома, но уступили Венгрии на выезде - 0:1. Наша задача - показать максимальный результат, занять высокое место в группе и выйти в плей-офф".

Отметим, что в отборочном турнире чемпионата мира-2027 в группе C3 сборная Азербайджана сыграет с Андоррой 14 апреля на выезде, а 18 апреля примет соперника в Баку.