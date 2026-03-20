20 Марта 2026 10:52
12
ФИФА обяжет женские команды нанимать женщин в тренерский штаб

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) вводит правило, согласно которому в каждой женской команде, выступающей под эгидой ФИФА, должно быть как минимум две женщины в тренерском штабе. При этом одна из них должна занимать должность помощника или главного тренера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

По информации источника, эти требования вступят в силу во время чемпионатов мира среди девушек U17 и U20, а также на Кубке чемпионов 2026 года.

Также сообщается, что в ФИФА считают неудовлетворительным темп появления новых женщин-специалистов в футболе.

İdman.Biz
