24 Сентября 2025
Владимир Литвинцев будет единственным азербайджанским фигуристом на Олимпиаде-2026

Зимние виды спорта
Новости
22 Сентября 2025 13:10
62
Азербайджан на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо будет представлен одним фигуристом — Владимиром Литвинцевым.

Как передает İdman.biz, азербайджанские фигуристы не смогли увеличить количество путевок на проходившем в Пекине олимпийском квалификационном турнире ISU Skate to Milano.

В женском одиночном катании азербайджанская спортсменка Наргиз Сулейманова заняла 12-е место, набрав 142,55 балла (короткая программа — 13-я, произвольная — 15-я).

Стоит отметить, что Сулейманова в какой-то момент занимала первое место по исполнению технических элементов, но после пересмотра ее выступления лишилась девяти баллов, что не позволило ей занять более высокую позицию в итоговом зачете.

В танцах на льду дуэт Саманта Риттер / Даниил Брыкалов стал 17-м с результатом 125,63 (ритм-данс — 19-е место, произвольный танец — 16-е).

Чтобы отобраться на Олимпиаду-2026 в одиночном женском катании и танцах на льду, представителям Азербайджана необходимо было занять место в первой пятерке.

В мужском одиночном и парном катании азербайджанские спортсмены участия в Пекине не принимали.

Таким образом, в соревнованиях по фигурному катанию в рамках Зимних Олимпийских игр 2026 года Азербайджан будет представлен одним фигуристом — Владимиром Литвинцевым, который квалифицировался на Игры по итогам чемпионата мира в Бостоне (США).

Шанс отобраться на Олимпиаду имеют также азербайджанские горнолыжники, которые до конца этого года выступят в олимпийской квалификации.

İdman.biz

