Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга

Норвежский лыжник Йоханнес Клeбо, восстанавливающийся после травмы головы, официально подтвердил свое участие в заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Решение о поездке в США было принято после консультаций с медицинским штабом сборной, так как этап является решающим для распределения мест в общем зачете сезона-2025/2026.

İdman.Biz приводит полное заявление лыжника, сделанное в интервью для NRK:

"Я понимаю, что из-за долгого перелета и нехватки времени на адаптацию к смене часовых поясов моя подготовка не будет идеальной. Но я хочу принять участие в последнем этапе Кубка мира в США."

Спортсмен получил сотрясение мозга в результате падения на тренировке за две недели до вылета. Подготовка Клeбо к стартам в North America проходила в ограниченном режиме из-за медицинских протоколов безопасности.