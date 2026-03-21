21 Марта 2026
Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга

21 Марта 2026 22:46
Норвежский лыжник Йоханнес Клeбо, восстанавливающийся после травмы головы, официально подтвердил свое участие в заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Решение о поездке в США было принято после консультаций с медицинским штабом сборной, так как этап является решающим для распределения мест в общем зачете сезона-2025/2026.

İdman.Biz приводит полное заявление лыжника, сделанное в интервью для NRK:

"Я понимаю, что из-за долгого перелета и нехватки времени на адаптацию к смене часовых поясов моя подготовка не будет идеальной. Но я хочу принять участие в последнем этапе Кубка мира в США."

Спортсмен получил сотрясение мозга в результате падения на тренировке за две недели до вылета. Подготовка Клeбо к стартам в North America проходила в ограниченном режиме из-за медицинских протоколов безопасности.

