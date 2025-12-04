Гюнель Бадалова: “Это поворотный момент для азербайджанского фигурного катания” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Успех фигуристки Наргиз Сулеймановой, выигравшей недавно “Кубок Босфора-2025” в Стамбуле, и ставшей первой азербайджанкой, завоевавшей путевку на чемпионат Европы, произвел эффект разорвавшейся бомбы, пусть и не самой мощной. Это неудивительно, учитывая, что фигурное катание не типичный для Азербайджана вид спорта и тем ценнее выглядит достижение 21-летней спортсменки.

В интервью İdman.Biz генсек Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова поделилась своим мнением о достижениях Наргиз Сулеймановой, а также рассказала о развитии других зимних видов спорта в стране.

- Можно ли назвать успех Наргиз Сулеймановой своего рода поворотным моментом для развития азербайджанского фигурного катания?

- Любые достижения в этом виде спорта, в том числе и успехи азербайджанцев, являются как поворотным моментом, так и стимулом для развития фигурного катания в стране.

Считаю, что сама Наргиз может добиться еще более высоких результатов. Просто надо учитывать трехлетнюю паузу, которая возникла в ее карьере в связи с переходом в азербайджанскую федерацию (Наргиз родилась в Германии – Ред.). Этот перерыв не мог не оказать влияние, но думаю, что более усердная работа над собой поможет ей достичь лучших результатов.

– Могут ли успехи Наргиз Сулеймановой способствовать росту интереса к фигурному катанию со стороны азербайджанских детей?

– Мы очень на это надеемся. На данный момент у нас есть небольшая группа детей, тренирующихся в клубе "Оджаг Буз", среди которых мы, конечно же, проведем отбор наиболее талантливых ребят, что позволит нам готовить детей к национальной сборной. В фигурном катании, как и в любом другом виде спорта, для создания устойчивой инфраструктуры нужно время, и руководство федерации делает все возможное, чтобы обеспечить этот интерес и дальнейшее развитие.

– Возможно, этому также будет способствовать прошедший в сентябре первый в истории Азербайджана юниорский Гран-при по фигурному катанию?

– Безусловно, проведение в Баку соревнования по фигурному катанию такого масштаба стало поворотным моментом и вызвало большой интерес наших граждан к этому виду спорта.

– Сможем ли мы в обозримом будущем принять у себя Гран-при по фигурному катанию среди взрослых?

– Для того чтобы получить право проводить подобные турниры среди взрослых, требуется больше времени и одобрение со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Мы будем вести работу в этом направлении и надеюсь, что вскоре станем проводить более масштабные соревнования в этом виде спорта.

– В отличие от женского одиночного катания, в остальных дисциплинах у нас лидерами являются легионеры. Есть ли предпосылки к тому, что и там будут выступать азербайджанцы?

– С момента основания нашей федерации одной из главных целей было не только популяризация зимних видов спорта, но и их развитие среди населения Азербайджана, чтобы в будущем нашу страну на международной арене представляли азербайджанцы. Но на все это требуется время, так как этими видами спорта необходимо заниматься с раннего детства.

Предпосылки, однозначно, имеются, так как сейчас есть азербайджанские дети, которые занимаются зимними видами спорта, и мы надеемся, что они в будущем будут представлять Азербайджан на международной арене.

Кстати, наша команда по лыжному альпинизму укомплектована исключительно азербайджанскими спортсменами. Мы даже привлекли жителей села Аник Гусарского района, которые демонстрируют хорошие результаты. Ребята усердно работают над собой и в целом по подготовке не уступают зарубежным спортсменам.

– Фигурист Владимир Литвинцев остается пока единственным представителем Азербайджана, завоевавшим путевку на Зимнюю Олимпиаду-2026. Как оцените его перспективы?

– Мы надеемся на его чистый прокат и прекрасное выступление, в том числе и на Зимней Олимпиаде в Италии. Кстати, его эмоциональное катание покорило публику на недавнем этапе Гран-при Skate America, где зрители встречали и сопровождали его выступление аплодисментами.

Также надеемся, что у нас будут лицензии и в других видах спорта. В частности, горнолыжники, прыгуны с трамплина и представители лыжного альпинизма активно готовятся к борьбе за олимпийские путевки. В будущих Олимпийских играх, конечно же, мы планируем увеличить наше присутствие. В особенности делаем большой акцент на лыжный альпинизм, потому что именно в этом виде спорта у нас выступают исключительно азербайджанские спортсмены.

– Кстати, в 2027 году в Шахдаге впервые пройдет чемпионат мира по лыжному альпинизму. Как проходит подготовка?

– Подготовка к чемпионату мира 2027 года идет уже достаточно активно. Хотя еще в 2026 году у нас будет континентальное первенство по лыжному альпинизму, которое пройдет совместно с этапом Кубка мира. Кроме того, 14–15 марта будущего года мы примем финал Кубка мира FIS по могулу (дисциплина лыжного фристайла, заключающаяся в спуске по бугристому склону – Ред.).

Так что нынешний сезон у нас будет очень насыщенным и сложным. Сейчас мы вплотную занимаемся подготовкой к этим соревнованиям, а также параллельно готовимся к чемпионату мира 2027 года.

– Вы также предпринимаете усилия по развитию в Азербайджане хоккея с шайбой. В частности, наша любительская команда успела поучаствовать в ряде международных турниров. Как сейчас обстоят дела в этом виде спорта?

– Да, любительская команда продолжает свои занятия и им скоро предстоит выступить на международных соревнованиях. Думаю, что в будущем мы сможем увидеть существенное развитие. Замечу, что молодежь проявляет большой интерес к хоккею, но так как это командная игра, то для его развития требуется гораздо больше времени, поэтому здесь нам потребуется много усилий.

– Какие еще зимние виды спорта планируете развивать в Азербайджане?

– Сейчас мы хотим сосредоточиться на горнолыжном спорте, так как здесь у нас не так много спортсменов, и хотелось бы привлечь туда больше молодежи. Также продолжаем уделять внимание лыжному альпинизму, фигурному катанию и прыжкам с трамплина. Кроме того, заинтересованы в развитии могула, по которому мы совместно с туристическим центром "Шахдаг" проводили мастер-класс. Это мероприятие вызвало немалый интерес у населения, поэтому также думаем о его развитии в стране.

– Думаете, в будущем Азербайджан будет называться не только страной летних видов спорта?

– Я не считаю, что Азербайджан является страной летних видов спорта, особенно учитывая интерес молодежи к нашим горным курортам "Шахдаг" и "Туфандаг" не только в зимний период, но и в остальные времена года (улыбается). Каждый сезон мы видим, что они не только стремятся поехать на горнолыжные курорты, заниматься сноубордом, но и помогают друг другу при поиске спортивного инвентаря. Думаю, что это как раз то, к чему мы стремились, и продолжаем работать в этом направлении.

