1 Декабря 2025
RU

Азербайджанские фигуристы завоевали право на участие в юниорском чемпионате мира - ФОТО/ВИДЕО

Зимние виды спорта
Новости
1 Декабря 2025 17:42
9
Азербайджанские фигуристы завоевали право на участие в юниорском чемпионате мира - ФОТО/ВИДЕО

Представлявшие Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию дуэт Анна О’Брайен и Дрейк Тонг завоевали право выступить на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, пара достигла этого результата на турнире Santa Claus Cup, который прошел в Будапеште (Венгрия).

Азербайджанские спортсмены среди 11 участников набрали 126,79 балла и заняли шестое место.

Отметим, что чемпионат мира среди юниоров пройдет с 3 по 8 марта в Таллине (Эстония).

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Впервые азербайджанка выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию - ФОТО
12:07
Зимние виды спорта

Впервые азербайджанка выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию - ФОТО

Наргиз Сулейманова успешно выступила на турнире в Турции и завоевала путевку на континентальное первенство

Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина
29 Ноября 19:54
Зимние виды спорта

Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина

На Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м
Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге
25 Ноября 22:28
Зимние виды спорта

Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге

Карл является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном спринте
Монэ Тиба выиграла этап Гран-при среди женщин в Хельсинки
23 Ноября 00:50
Зимние виды спорта

Монэ Тиба выиграла этап Гран-при среди женщин в Хельсинки

В тройке призеров сразу две японки

Японец Кагияма выиграл этап Гран‑при ISU по фигурному катанию в Хельсинки
22 Ноября 21:44
Зимние виды спорта

Японец Кагияма выиграл этап Гран‑при ISU по фигурному катанию в Хельсинки

Финал Гран‑при пройдет 4–7 декабря в японской Нагое
Азербайджанский фигурист занял шестое место на Гран-при США - ФОТО
16 Ноября 12:21
Зимние виды спорта

Азербайджанский фигурист занял шестое место на Гран-при США - ФОТО

Владимир Литвинцев завершил турнир в Нью-Йорке в первой шестерке

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу