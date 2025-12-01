Азербайджанские фигуристы завоевали право на участие в юниорском чемпионате мира - ФОТО/ВИДЕО

Представлявшие Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию дуэт Анна О’Брайен и Дрейк Тонг завоевали право выступить на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, пара достигла этого результата на турнире Santa Claus Cup, который прошел в Будапеште (Венгрия).

Азербайджанские спортсмены среди 11 участников набрали 126,79 балла и заняли шестое место.

Отметим, что чемпионат мира среди юниоров пройдет с 3 по 8 марта в Таллине (Эстония).

İdman.Biz