1 Декабря 2025
Впервые азербайджанка выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию - ФОТО

Зимние виды спорта
1 Декабря 2025 12:07
Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова завоевала путевку на чемпионат Европы и станет первой азербайджанкой, которая выступит на континентальном первенстве по фигурному катанию.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация зимних видов спорта Азербайджана.

Наша спортсменка показала высокий результат на турнире Bosphorus Cup, проходившем 27-30 ноября в Стамбуле, и получила право выступить на чемпионате Европы. Благодаря успешному выступлению как в короткой, так и в произвольной программе, Наргиз Сулейманова набрала 156,53 балла среди 26 участниц и стала обладательницей золотой медали.

Другие фигуристки, представлявшие Азербайджан на турнире, также показали хорошие результаты. Сабина Алиева с 137,22 балла заняла шестое место, а Арина Калугина, набрав 154,85 балла, стала пятой.

Отметим, что Наргиз Сулейманова станет первой азербайджанкой, которая выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию. Ранее нашу страну представляли приглашенные спортсменки.

İdman.Biz

