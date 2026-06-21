На Республиканской олимпиаде определились сильнейшие азербайджанские штангистки - ФОТО

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников стартовали соревнования по тяжелой атлетике.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в Шувеланской академии тяжелой атлетики, где первыми на помост вышли девушки.

Победительницей соревнований стала представительница Газаха Ханифа Магаррамли. Она показала лучший результат по сумме двух упражнений - 160 кг. В рывке спортсменка подняла 73 кг, а в толчке справилась с весом 87 кг.

Серебряную медаль завоевала представительница Гянджи Зейнаб Гасанова с результатом 134 кг. В ее активе 63 кг в рывке и 71 кг в толчке.

Тройку призеров замкнула бакинская спортсменка Зейнаб Бакирли. По итогам соревнований она набрала 116 кг в сумме двоеборья, показав результаты 53 кг в рывке и 63 кг в толчке.

Отметим, что результаты участников рассчитывались по таблице Синклера.

Всего в соревнованиях по тяжелой атлетике принимают участие более 100 спортсменов.