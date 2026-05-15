В тяжелой атлетике Азербайджана готовят два крупных турнира

В Федерации тяжелой атлетики Азербайджана прошло совещание, посвященное подготовке национальных команд, организации предстоящих соревнований и вопросам дисциплины.

Как сообщает İdman.Biz, на заседании сначала были даны поручения по подготовке к Республиканской спортивной олимпиаде школьников, которая пройдет в июне 2026 года.

Затем участники обсудили вопросы, связанные с организацией первенства Азербайджана среди молодежи и юниоров. Турнир запланирован на июль этого года.

Во время совещания также рассмотрели обновленные технические и соревновательные правила. Отдельное внимание уделили дисциплине внутри федерации и сборных команд, по этому направлению были даны конкретные поручения.

Кроме того, Федерация тяжелой атлетики Азербайджана затронула вопрос обеспечения центров, работающих в Баку и регионах, инвентарем для занятий тяжелой атлетикой.

