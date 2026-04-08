Дадаш Дадашбейли пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли не примет участие в чемпионате Европы в Батуми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, причиной стала травма колена, полученная ранее.

"Травма, которую я получил на чемпионате мира в 2025 году, до конца не восстановилась. Несмотря на это, я выступил на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, но после этого боли усилились. Сейчас прохожу восстановление и вернусь к соревнованиям после полного выздоровления", - отметил спортсмен.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 19 по 26 апреля в Батуми. В предварительный состав сборной Азербайджана вошли Тегеран Мамедов (65 кг), Иса Рустамов (71 кг), Равин Аламмедов (79 кг) и Али Шукурлу (110 кг).