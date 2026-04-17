Представитель Азербайджана участвует в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики - ФОТО

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов принимает участие в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), который проходит в грузинском Батуми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, Фирдовси Умудов также является членом Консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики.

Конгресс открыл президент EWF Астрит Хасани, который представил программу заседания и выступил с ежегодным отчетом. После утверждения аудиторских документов участникам была представлена информация о соревнованиях, запланированных на 2026 и 2027 годы.

Также в рамках мероприятия прошли внеочередные выборы на вакантные должности в структуре Европейской федерации.

Во время пребывания в Батуми Фирдовси Умудов провел встречи с президентом EWF Астритом Хасани, генеральным секретарем организации Миланом Михайловичем, а также главой Федерации тяжелой атлетики Грузии Лашей Талахадзе.

Стороны обсудили организацию турниров, изменения в правилах и вопросы двустороннего сотрудничества.