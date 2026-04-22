Иса Рустамов: "На чемпионате мира хочу завоевать "золото"

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов, завоевавший серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми, заявил, что теперь нацелен на золото мирового первенства. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 71 кг, занял второе место в рывке с результатом 147 кг.

"Благодарен за то, что сумел попасть в число призеров. Мы возвращаемся на родину не с пустыми руками, а с медалью. Но мог показать результат лучше. Возможно, нужно еще больше работать над собой, потому что хотелось выиграть "золото", — сказал Рустамов в комментариях Report.

Он отметил, что это был его второй чемпионат Европы среди взрослых.

"В прошлом году я завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали. На этот раз у меня одно "серебро". В этом году ставлю перед собой цель выиграть золото чемпионата мира", — подчеркнул спортсмен.

Рустамов также поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана и тренерский штаб за проделанную работу.

"Хочу поблагодарить федерацию и тренеров. Они вложили в меня много труда. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать их надежды и добиться еще лучших результатов на следующих турнирах", — отметил он.

По словам тяжелоатлета, не все получилось так, как планировалось.

"Результаты в рывке и толчке оказались не такими, как я хотел. Значит, где-то допустил ошибки. Нужно работать над техникой", — заявил Рустамов.