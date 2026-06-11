Федерация тяжелой атлетики Азербайджана оказала поддержку юным спортсменам - ФОТО

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) продолжает обеспечивать штанговым оборудованием спортивные школы и клубы, обратившиеся с запросами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на организацию, еще два учебных заведения получили необходимый инвентарь.

Оборудование передано Специализированной детско-юношеской спортивно-шахматной школе №1 олимпийского резерва Республиканского спортивного центра Təhsil города Сумгайыт, а также Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №5 Республиканского спортивного центра Təhsil, расположенной в Баку.