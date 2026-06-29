Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

В бельгийском Варегеме проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана Зульфугар Сулейманов (71 кг, категория М-40) стал чемпионом Европы.

Азербайджанский тяжелоатлет показал результат 109 кг в рывке и 135 кг в толчке. С суммой двоеборья 244 кг он завоевал золотую медаль. Кроме того, Сулейманов обновил свой личный рекорд в рывке, подняв 109 кг.

Еще одну награду сборной Азербайджана принес Саддар Гулиев (79 кг, категория М-75). Он поднял 52 кг в рывке и 65 кг в толчке, а по сумме двоеборья стал серебряным призером чемпионата Европы.