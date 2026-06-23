Кямран Набизаде встретился с главой Азиатской федерации тяжелоатлетики Мухаммедом Юсефом Аль-Маной

Президент Федерации тяжелоатлетики Азербайджана Кямран Набизаде встретился с находящимся с визитом в Баку президентом Азиатской федерации тяжелоатлетики и Федерации тяжелоатлетики Катара Мухаммедом Юсефом Аль-Маной. В этой встрече также принял участие вице-президент Федерации тяжелоатлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе плодотворной беседы стороны провели широкий обмен мнениями по ряду ключевых вопросов. Гость с удовлетворением рассказал о своем визите и подчеркнул, что Азербайджан является образцовой спортивной страной.

Кямран Набизаде выразил радость в связи с визитом Мухаммеда Юсефа Аль-Маны в Баку. Руководитель федерации отметил, что в Азербайджане развитию спорта, в том числе тяжелой атлетики, оказывается забота на государственном уровне.

На встрече Набизаде напомнил, что Азербайджан обладает статусом Европейского центра Международной федерации тяжелоатлетики, в связи с чем расширение взаимных контактов имеет особое значение. Было подчеркнуто, что за последнее время спортсмены из нескольких стран уже провели учебно-тренировочные сборы в Баку. Президент Федерации указал на крайнюю важность подобного обмена опытом для прогресса этого вида спорта.

Встреча прошла в продуктивной атмосфере и завершилась обоюдным обменом мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.