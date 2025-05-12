Объявлен состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу по волейболу

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала