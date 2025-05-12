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Объявлен состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу по волейболу

Волейбол
Новости
12 Мая 2025 19:12
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Объявлен состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу по волейболу

Мужская сборная Азербайджана по волейболу определила состав на предстоящий розыгрыш Серебряной Европейской лиги.

Как передаёт İdman.biz, в предварительный список вошли 17 игроков.

Главный тренер команды — Фарид Джалалов. Ему будут помогать помощники Акиф Велиев и Джалил Джалилов. В состав включены 4 связующих, 6 блокирующих, 2 либеро и 5 доигровщиков.

Связующие: Эмирмехди Абилов, Мирхасил Сеидли, Вусал Рустамов, Роман Гурски
Блокирующие: Эмин Алышанов, Мердан Мамедов, Дмитрий Баранов, Аслан Гамидов, Егор Никуленко, Рамазан Агабеков
Либеро: Нихад Касымов, Кенан Аллахвердиев
Доигровщики: Джавид Азимов, Руслан Алиев, Юсиф Бюнятoв, Андрей Мельников, Мирашреф Рзазаде

Отметим, что первый матч сборная Азербайджана проведёт 6 июня против Швеции.

İdman.biz

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