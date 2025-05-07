Айшан Абдулазимова: "Принять это решение было нелегко"

«Мы добились хороших результатов как в чемпионате и кубке Венгрии, так и в еврокубках».

Об этом İdman.biz заявила волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова.

Она прокомментировала прощание с венгерским клубом «Вашаш». 32-летняя блокирующая рассказала, что принять это решение было нелегко:

«Поиграв за «Вашаш» шесть лет, я решила уйти. За это время мы с командой добились многих успехов. Здесь я достигла наивысшего уровня своего выступления и успеха. Вот почему я решила покинуть клуб прямо сейчас. Конечно, это решение далось нелегко, но в карьере каждого спортсменки и волейболистки случаются перемены, и мое решение совпало с этим сезоном».

Абдулазимова заявила, что пока не решила, где продолжит карьеру:

«У меня пока нет конкретной идеи или решения относительно планов на будущее. Потому что я уже говорила, что сезон был довольно интенсивным и с плотным графиком. После этого длинного сезона мне придется пройти курс лечения, а также некоторое время отдохнуть».

Отметим, что капитан «Вашаша» Абдулазимова пять раз становилась чемпионкой Венгрии.

Айтадж Сахяд

İdman.biz