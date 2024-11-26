Волейболистка нашей сборной: "Мы добьемся успеха во всех матчах"

«На этот раз мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков в Золотой Евролиге».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявила член женской сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Степаненко, рассказывая о своих соперницах по Золотой Евролиге.

32-летняя спортсменка заявила, что верит, что под руководством главного тренера Фаига Гараева они выиграют все игры: «Думаю, мы добьемся успеха во всех матчах. Надеюсь, что волейболистки, которые не смогли попасть в прошлую Золотую Евролигу, на этот раз будут с нами. Таким образом, наша работа облегчится, и мы сможем показать свою игру как команда».

Она отметила, что знает соперников на турнире: «Сборная Румынии состоит из качественных игроков. Сборная Словении имеет сильный тренерский состав. Есть также коллективы, с которыми мы можем бороться на равных. Мы не боимся ни одной команды. Наша цель - показать зрелищную игру. Я верю, что все члены нашей команды добьются этого, проявив настойчивость».

Отметим, что сборная Азербайджана под руководством Фаига Гараева в рамках Золотой Евролиги встретится с Венгрией, Словенией, Словакией, Черногорией, Румынией и Хорватией. Команды, занявшие первые четыре места на турнире, пройдут в «Финал четырех». Турнир пройдет с 30 мая по 6 июля следующего года.

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