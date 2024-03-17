Окончательное расписание матчей сборных Азербайджана в Золотой Евролиге

Европейская Конфедерация волейбола окончательно утвердила расписание и время матчей в Золотой Евролиге, которая пройдет с 16 мая по 2 июня с участием женской и мужской сборных Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в предстоящем сезоне Золотая Евролига будет представлять из себя мини-турниры, по итогам которых команды будут пробиваться в Финал четырех. И сразу два этапа состоятся в Баку, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Ниже приводим расписание:

Золотая Евролига

Женщины

Первый турнир (Осиек, Хорватия)

17 мая 19:00 Азербайджан – Хорватия

18 мая 15:00 Словакия – Азербайджан

Второй турнир (Блаж, Румыния)

24 мая 17:00 Азербайджан – Румыния

25 мая 17:00 Швеция – Азербайджан

Третий турнир (Баку)

31 мая 18:00 Эстония – Азербайджан

2 июня 18:00 Азербайджан – Австрия

Мужчины

Первый турнир (Баку) 17 мая 18:00 Румыния – Азербайджан

19 мая 18:00 Азербайджан – Украина

Второй турнир (Беверен, Бельгия)

24 мая 17:30 Азербайджан – Бельгия

25 мая 17:30 Северная Македония – Азербайджан

Третий турнир (Раквере, Эстония)

31 мая 18:00 Азербайджан – Эстония

1 июня 16:00 Люксембург – Азербайджан

Idman.biz