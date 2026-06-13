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Сегодня сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи в Евролиге

Волейбол
Новости
13 Июня 2026 10:21
13
Сегодня сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи в Евролиге

Сегодня женская и мужская сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные встречи в рамках Серебряной Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, женская национальная команда сыграет против сборной Северной Македонии.

Матч, который пройдет в Испании, начнется в 20:30 по бакинскому времени. Сборная Азербайджана с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а Северная Македония, пока не набравшая ни одного очка, располагается на 23-й позиции.

Мужская сборная Азербайджана встретится с командой Испании. Игра состоится в Румынии и стартует в 20:00 по бакинскому времени. Испанцы с шестью очками занимают восьмое место, тогда как азербайджанская команда, потерпевшая поражения в предыдущих матчах, находится на 24-й строчке.

İdman.Biz
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