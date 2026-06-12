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Азербайджанский клуб расстался со всеми легионерами

Волейбол
Новости
12 Июня 2026 20:15
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Азербайджанский клуб расстался со всеми легионерами

Женский волейбольный клуб UNEC прекратил сотрудничество со всеми иностранными игроками команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж об этом заявил президент клуба Вугар Мамедов в комментарии .

По его словам, команду покинули украинская волейболистка София Видиениева, болгарка Андреа Цветанова, представительница Беларуси Вера Климович, а также американки Лорен Кларк, Анна Кальканьо и Мелоди Пейдж.

Таким образом, клуб завершил расставание со всеми легионерками, выступавшими за команду в минувшем сезоне.

Ранее UNEC также объявил об уходе игрока сборной Азербайджана Маргариты Степаненко.

Ожидается, что в ближайшее время руководство клуба представит обновленный состав и расскажет о планах по комплектованию команды на новый сезон.

İdman.Biz
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