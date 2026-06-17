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Азербайджанские волейболисты узнали расписание третьего тура Евролиги

Волейбол
Новости
17 Июня 2026 13:29
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Азербайджанские волейболисты узнали расписание третьего тура Евролиги

Женская и мужская сборные Азербайджана по волейболу продолжают борьбу в Серебряной Евролиге.

Как сообщает İdman.Biz, женская национальная команда проведет матчи третьего тура в городе Струмица (Северная Македония). На этом этапе азербайджанские волейболистки встретятся со сборными Израиля и Швейцарии.

Мужская сборная Азербайджана заключительный тур предварительного этапа Серебряной Евролиги проведет в Баку. Матчи состоятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, где команда сыграет против сборных Венгрии и Португалии.

После двух туров женская сборная одержала две победы и набрала шесть очков. Мужская команда пока не имеет в активе ни побед, ни набранных очков.

Отметим, что матчи третьего тура Серебряной Евролиги пройдут с 19 по 21 июня.

Женщины
19-21 июня 2026 года (Струмица, Северная Македония)

  • 19 июня, 20:00 - Азербайджан - Израиль
  • 20 июня, 20:00 - Швейцария - Азербайджан
  • 21 июня, 20:00 - Израиль - Швейцария

Мужчины
19-21 июня 2026 года (Баку, Азербайджан)

  • 19 июня, 18:00 - Венгрия - Азербайджан
  • 20 июня, 18:00 - Португалия - Венгрия
  • 21 июня, 18:00 - Азербайджан - Португалия

Все матчи мужского турнира пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

İdman.Biz
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