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Сборная Азербайджана сыграет с Испанией в Евролиге

Волейбол
Новости
14 Июня 2026 13:45
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Сборная Азербайджана сыграет с Испанией в Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет очередной матч Серебряной Евролиги.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Фаига Гараева встретится с хозяйками этапа - сборной Испании.

Матч пройдет в спортивном комплексе "Пабельон Педро Феррандис" в Аликанте и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к очному противостоянию после уверенных побед в стартовых матчах этапа. Накануне сборная Азербайджана обыграла Северную Македонию со счетом 3:0.

С аналогичным результатом завершила свою первую встречу и сборная Испании, также не оставив шансов команде Северной Македонии.

Таким образом, сегодняшний поединок может стать ключевым в борьбе за первое место на этапе в Аликанте.

İdman.Biz
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