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Наталья Мамедова: "По завершении карьеры я даже не представляла, чем буду заниматься"

Волейбол
Новости
16 Июня 2026 11:05
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Наталья Мамедова: "По завершении карьеры я даже не представляла, чем буду заниматься"

Имя одной из ведущих волейболисток сборной Азербайджана недавнего прошлого Натальи Мамедовой продолжает оставаться на слуху. Нападающая поделилась мыслями о том, что является самым сложным по завершении карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, в настоящий момент проживающая во Франции, призналась, что по окончании активной карьеры одним из самых непростых моментов является поиск себя в повседневной жизни. "Важно найти себе применение на этом этапе. Потому что заканчивается не только пребывание в спорте, но соответственно и режим, а также тренировки, поездки, матчи. Поэтому иногда просто не знаешь, куда применить себя, когда образовывается такой вакуум. Но лично для меня не было каких-то трудностей, хотя первоначально не представляла, чем буду заниматься. Нравилась и нутрициология, и процесс приготовления десертов, выпечки, изучала французский язык, учитывая жизнь во Франции. Также хотела создать семью и реализовать себя в роли мамы", - рассказала Н.Мамедова.

Волейболистка также добавила, что в тот период много путешествовала, встречалась с друзьями и близкими. "После завершения карьеры первые несколько лет пролетели незаметно. В физическом плане важно было найти баланс нагрузок для своего организма, потому что за столько лет тело привыкло к нагрузкам. Первое время ты отдыхаешь, но затем тело требует нагрузки, так как ее отсутствие сказывается на самочувствии. А так как я человек по натуре очень активный, то занималась и фитнесом, и в теннис играла, и на лыжах каталась. Иными словами, пробую все то, чем нельзя было заниматься в ходе карьеры, чтобы избежать травм", - рассказала Н.Мамедова.

За годы своей карьеры она поиграла в чемпионатах Азербайджана, Турции, Италии, России, Испании. Китая, Швейцарии. В сборной Азербайджана Наталья дебютировала в 2004 году на лицензионном турнире в Баку и играла до 2018-го. Весной она посетила Баку, побывав на матче Высшей лиги.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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