Чемпион Азербайджана по волейболу расстался с 11 игроками

Товузский волейбольный клуб "Туран" по окончании сезона 2025/2026 расстался с 11 волейболистками.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявили в пресс-службе клуба.

Команду покинули следующие игроки: Богдана Анисова, Джоселин Ландерос, Валерия Кондратьева, Тахмина Мустафазаде, Улькяр Керимова, Ш’Даймонд Холли, Сабина Ализаде, Хадиджа Алекперова, Франсиеле Стедиле, Лариса Смельцова и Зарина Намазова.

Руководство клуба поблагодарило волейболисток за их вклад в развитие команды, успехи и командный дух, пожелав им удачи на следующем этапе карьеры.

Отметим, что "Туран" стал чемпионом Азербайджана в сезоне 2025/2026. Команда-дебютант в финальной серии одержала победу над DH Volley, завершив сезон с золотыми медалями и завоевав путевку в еврокубки.