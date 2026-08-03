"Туран" усилился двукратным MVP чемпионата Южной Кореи

Волейбольный клуб "Туран" пополнил состав бывшей нападающей сборной Южной Кореи Ли Чжэ Ен.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила пресс-служба товузского клуба. С 29-летней волейболисткой подписан контракт на сезон-2026/27.

Ли Чжэ Ен будет защищать цвета "Турана" в чемпионате Азербайджана и еврокубках.

На родине спортсменка выступала за "Хынкук Пинк Спайдерс" с 2014 по 2021 год, а сезон-2025/26 провела в японской "Викторине Химэдзи".

Нападающая дважды признавалась самым ценным игроком регулярного чемпионата Южной Кореи — в сезонах-2016/17 и 2018/19. В 2019 году она также получила награду MVP финальной серии.