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Сборная Польши защитила титул чемпионов Лиги наций среди мужчин

Волейбол
Новости
2 Августа 2026 18:40
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Сборная Польши защитила титул чемпионов Лиги наций среди мужчин

Мужская сборная Польши по волейболу защитила титул чемпионов Лиги наций, обыграв в финальном матче 2026 года команду США. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась победой польской сборной со счетом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Поляки уступали по ходу встречи 1:2 по сетам, но сумели переломить ход матча и защитили чемпионский титул. Лидером сборной Польши стал Камиль Семенюк, набравший 17 очков. Доигровщик реализовал 13 из 23 атак (57%), оформил три результативных блока, эйс и показал 55% позитивного приема. У американцев самым результативным игроком стал Джейк Хейнс, на его счету 21 очко. Диагональный реализовал 18 из 33 атак (55%), оформил три эйса и стал лучшим бомбардиром финала.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

İdman.Biz
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