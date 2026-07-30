"Туран" подписал волейболистку сборной Китая

Женский волейбольный клуб "Туран" усилил состав игроком сборной Китая Ян Ханью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 26-летняя центральная блокирующая присоединилась к команде перед сезоном-2026/2027.

Рост волейболистки составляет 196 см. В новом сезоне она будет защищать цвета "Турана" в Высшей лиге Азербайджана и еврокубках.

Большую часть клубной карьеры Ян Ханью провела в "Шаньдун Жичжао Стил". Она также выступала за "Пекин BAIC Мотор", "Чжэцзян Цзясин Ситан" и "Гуандун Эвергранд".

В составе молодежной сборной Китая волейболистка выиграла чемпионат мира U-20 2017 года, став MVP турнира и лучшей центральной блокирующей. В 2023 Шаньдун Жичжао Стил году Ян Ханью завоевала со взрослой национальной командой "серебро" чемпионата Азии и вошла в символическую сборную соревнований.