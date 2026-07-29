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Иван Зайцев перешел в "Орду" - ВИДЕО

Волейбол
Новости
29 Июля 2026 16:41
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Иван Зайцев перешел в "Орду" - ВИДЕО

Итальянский волейболист Иван Зайцев стал игроком азербайджанского клуба "Орду".

Как сообщает İdman.Biz, команда объявила о переходе 37-летнего спортсмена, известного по выступлениям за сборную Италии и ведущие клубы Европы.

Зайцев на протяжении многих лет был одним из ключевых игроков итальянской сборной. В ее составе он завоевал "серебро" Олимпийских игр 2016 года и "бронзу" Олимпиады-2012, а также становился призером чемпионатов Европы, Кубка мира и Мировой лиги.

На клубном уровне итальянец выступал в чемпионатах Италии, России, Турции и Катара. Он выигрывал национальные турниры и участвовал в Лиге чемпионов CEV.

Зайцев известен под прозвищем "Царь". Переход одного из самых узнаваемых волейболистов своего поколения стал одним из наиболее заметных трансферов в истории чемпионата Азербайджана.

İdman.Biz
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