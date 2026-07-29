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Дуда Нунес возглавил DH Volley

Волейбол
Новости
29 Июля 2026 16:11
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Дуда Нунес возглавил DH Volley

Бразильский специалист Дуда Нунес назначен главным тренером женского волейбольного клуба DH Volley.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение с тренером рассчитано на один год.

Полное имя специалиста - Дурвал Нунес. Ранее он возглавлял женские команды "Пиньейрос", "Бразилиа Волей", "Куритиба" и "Сан-Жозе-дус-Пиньяйс", а также работал ассистентом главного тренера "Минаса".

В составе тренерского штаба "Минаса" Нунес становился победителем бразильской Суперлиги, клубного чемпионата Южной Америки и Кубка Бразилии, а также завоевывал "серебро" клубного чемпионата мира.

В новом сезоне DH Volley выступит в Кубке вызова. Соперником азербайджанской команды станет датский "Хольте".

Первый матч пройдет 27-29 октября, ответная встреча - 3-5 ноября.

İdman.Biz
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