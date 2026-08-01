Сборная США одолела Японию и вышла в финал мужской Лиги наций

Мужская сборная США вышла в финал Лиги наций – 2026, одолев в полуфинале команду Японии. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счетом 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13).

Как сообщает İdman.Biz, в финале Лиги наций американские волейболисты встретятся с командой Польши, которая в полуфинале обыграла Словению со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).