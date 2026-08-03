Мужская сборная Польши возглавляет рейтинг FIVB после победы в Лиге наций

2 августа завершилась мужская Лига наций — 2026. Победу одержали польские волейболисты, обыграв представителей США со счетом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Как сообщает İdman.Biz, сборная Польши занимает первое место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) с результатом 407,56. На втором месте находятся итальянские спортсмены (355,84), а тройку лидеров замыкает сборная России (352,10).

Волейбол. Мужчины. Рейтинг FIVB:

1. Польша — 407,56.

2. Италия — 355,84.

3. Россия — 352, 10.

4. Словения — 344,53.

5. США — 344,41.

6. Япония — 333,33.

7. Бразилия — 312,13.

8. Франция — 302,59.

9. Болгария — 272,25.

10. Турция — 268,49.