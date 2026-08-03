"Муров Аз Терминал" продлил контракт с российским тренером

Волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" продлил контракт с тренером по физической подготовке Иваном Володичевым.
Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с российским специалистом рассчитано на следующий сезон.
Волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" продлил контракт с тренером по физической подготовке Иваном Володичевым.
Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с российским специалистом рассчитано на следующий сезон.
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