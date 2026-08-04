"Муров АЗ Терминал" подписал Хураман Алимову

Азербайджанский женский волейбольный клуб "Муров АЗ Терминал" пополнил состав диагональной Хураман Алимовой.

Как сообщает İdman.Biz, местная волейболистка будет выступать за бакинскую команду с сезона-2026/2027. Срок контракта и другие подробности соглашения не раскрываются.

В минувшем сезоне Алимова защищала цвета UNEC. Летом 2025 года она продлила контракт с клубом еще на один год.

"Муров АЗ Терминал" занял восьмое место на предварительном этапе женской Высшей лиги Азербайджана. В четвертьфинале команда уступила "Турану" и завершила выступление в турнире.